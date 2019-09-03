Костенко и Тарасов снова станут родителями 

Жена футболиста Дмитрия Тарасова Анастасия Костенко выложила в Instagram фотографии с округлившимся животом, официально подтвердив слухи о своей второй беременности.
«Любовь творит чудеса», — написала Костенко (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены).
На фото, которое иллюстрирует запись, Дмитрий Тарасов, держа на плечах их общую дочь, целует жену в округлившийся живот.
Подписчики в комментариях к записи порадовались за семью футболиста и пожелали им счастья.
«Возможность позволяет, желание есть, в семье любовь. Самое время творить чудеса! СЧАСТЬЯ», — пожелал пользователь с ником trololo.lo.lo5358.
«Ух ты! Поздравляю вас, здоровья вам и вашей семье», — пожелала krisbrow.