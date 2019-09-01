Футбольных хулиганов задержали за беспорядки в Туле

Полиция в Туле задержала за нарушение общественного порядка футбольных фанатов во время матча между местным «Арсеналом» и столичным ЦСКА . Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД.

До начала и во время проведения футбольного матча выявлены случаи нарушений законодательства. Нарушители доставлены в отделы полиции для разбирательства, — цитирует сообщение «Интерфакс».

Число задержанных не раскрывается.

По данным местного издания tulactive.ru, перед началом матча фанаты ЦСКА перекрыли движение на проспекте Ленина на пути к стадиону и жгли файеры. Некоторые были пьяными.

Со ссылкой на очевидцев, издание отмечает, что «полиция старалась держаться вдалеке от толпы „армейцев“».

Игра на центральном стадионе «Арсенал» окончилась со счётом 2:1 в пользу ЦСКА.

Как писал News.ru, матч четвёртого тура Английской премьер-лиги между лондонскими клубами «Арсенал» и «Тоттенхэм Хотспур» завершился со счётом 2:2.