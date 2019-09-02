Караваев перешел в «Зенит»

«Зенит» объявил о покупке Караваева

Как сообщает клубная пресс-служба, санкт-петербургский «Зенит» приобрёл защитника сборной России Вячеслава Караваева. Предыдущим клубом футболиста был голландский «Витесс», который возглавляет Леонид Слуцкий

В прошлом сезоне Караваев провёл 45 матчей за клуб во всех турнирах, забил один гол и отдал восемь результативных передач.

Ранее сообщалось, что футболист «Зенита» Ригони ушёл в аренду в «Сампдорию».