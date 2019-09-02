Кадыров поздравил Черчесова с днем рождения

"Поздравляю с днем рождения главного тренера сборной России по футболу Станислава Черчесова. Это человек, который играл за ведущие клубы нашего отечества и за рубежом.

Он тренировал наш футбольный клуб "Ахмат" и оставил о себе добрую память. Станислав Саламович сумел прекрасно подготовить сборную России к чемпионату мира 2018 года.

Уверен, что у него есть ещё большой потенциал.

Я искренно желаю Станиславу Саламовичу крепкого здоровья и больших успехов!" — написал Кадыров в телеграме.

2 сентября наставнику национальной команды исполнилось 56 лет.

Ранее сообщалось, что футболисты сборной России поздравили Черчесова с днем рождения.