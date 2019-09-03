«Млада Болеслав» сделала заявление по Комличенко

«Млада Болеслав» сделала официальное заявление по ситуации с Комличенко

Чешская "Млада Болеслав" объяснила ситуацию с российским нападающим Николаем Комличенко . Сообщение появилось на официальном сайте клуба.

Форвард должен был вернуться на родину и стать игроком московского ЦСКА . Изначально армейцы предлагали за футболиста €2,5 млн, однако позже передумали и захотели лишь взять его в аренду с опцией выкупа, прописанной в соглашении. Это не устроило чешскую команду.

"Руководство "Млады Болеслав" не достигло соглашения ни с кем из тех, кто был заинтересован в услугах 24-летнего нападающего. Сотрудничество с Комличенко будет продолжено", — говорится в заявлении пресс-службы "Млады".

Сам игрок является воспитанником "Краснодара". В минувшем сезоне Комличенко получил титул лучшего бомбардира национального чемпионата Чехии. Он стал автором 28 голов — рекорд чешского турнира.

Контракт нападающего с чешским клубом действителен до лета 2022 года.