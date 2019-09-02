«Реал» и «Барселона» провалили старт чемпионата Испании

После матчей 3-го тура испанской Ла Лиги в первой четверке команд нет ни действующих победителей Примеры из "Барселоны", ни мадридского "Реала" . Оба гранда дали соперникам фору: "сливочные" расположились с 5-ю очками на 5-м месте, а каталонцы — на 8-м (4 турнирных балла).

В своих очередных матчах оба клуба довольствовались ничьими. "Барса" в последний день лета сыграла 2:2 в гостях с "Осасуной". Мадридисты точно такой же результат вывезли из Вильярреала.

При этом каталонцы проигрывали после гола Роберто Торреса , затем вышли вперед благодаря точным ударам Фати и Атрура, но в концовке заработали пенальти в свои ворота, который реализовал все тот же Торрес.

Голевой дубль случился и в матче "Вильярреал" — "Реал": валлиец Гарет Бэйл дважды помогал гостям отыгрываться после мячей хозяев Жерара Морено и Мойсеса Гомеса. В самой концовке встречи Бэйл заработал удаление, получив одну за другой две желтые карточки за жесткую игру.

В чемпионате Испании лидируют два клуба с похожими названиями — мадридский "Атлетико" (9 очков) и "Атлетик" из Бильбао (7). Третьей по разнице мячей стоит "Севилья" (7), замыкает квартет лидеров скромный "Леванте" (6). Ниже "Реала" (5) и "Барселоны" (4) расположился третий "бумажный" фаворит — "Валенсия", у которой 4 очка и 10-е место.