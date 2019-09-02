Черчесов высказался о стычке игроков сборной России

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов высказался о перепалке защитника московского "Спартака" и полузащитника петербургского "Зенита", произошедшей в концовке матча восьмого тура первенства страны.
Между игроками разгорелся на поле конфликт, который продолжился в подтрибунном помещении. Оба футболиста вызваны в сборную России для подготовки к матчам отборочного этапа чемпионата Европы 2020 года.
"Сейчас Оздоев и Джикия были у меня, все хорошо. Они не дрались, конфликт исчерпан. Мы одна команда", — цитирует Черчесова ТАСС.
Сборная России в рамках отборочного этапа чемпионата Европы 2020 года 6 сентября в Глазго встретится с командой Шотландии, а 9 сентября в Калининграде сыграет с Казахстаном.
Ранее Черчесов рассказал о шансах вратаря московского ЦСКА Игоря Акинфеева вернуться в сборную России.