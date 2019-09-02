Экс-игрок «Локомотива» перешел в «Краснодар»

Полузащитник Мануэль Фернандеш стал футболистом "Краснодара", передает РИА "Новости".

Как сообщается на официальном сайте "быков", португалец подписал контракт до конца нынешнего сезона. Футболист перешел в статусе свободного агента.

Фернандеш выступал за московский "Локомотив" с 2014 по июнь 2019 года. За это время он вышел на поле в майке "железнодорожников" 103 раза и забил пять мячей.

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