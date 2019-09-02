Экс-игрок «Локомотива» перешел в «Краснодар» 

Полузащитник Мануэль Фернандеш стал футболистом "Краснодара", передает РИА "Новости".
Как сообщается на официальном сайте "быков", португалец подписал контракт до конца нынешнего сезона. Футболист перешел в статусе свободного агента.
Фернандеш выступал за московский "Локомотив" с 2014 по июнь 2019 года. За это время он вышел на поле в майке "железнодорожников" 103 раза и забил пять мячей.
"Газета.Ru" ведет текстовую онлайн-трансляцию последнего дня европейского трансферного окна.
Ранее сообщалось, что игрок "Зенита" прибыл в Италию для перехода в "Сампдорию".