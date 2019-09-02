Коноплянка вернулся в Украинскую премьер-лигу

Игрок сборной Украины Евгений Коноплянка сменил немецкий "Шальке-04" на донецкий "Шахтер". Информация об этом появилась в фейсбуке генерального директора клуба Сергея Палкина

Подробности трансфера не разглашаются.

"Это футболист высокого уровня, игрок сборной Украины, который хорошо известен болельщикам и не нуждается в дополнительном представлении. Уверен, с приходом столь квалифицированного исполнителя наша команда станет ещё сильнее", — написал Палкин.

Услугами Коноплянки интересовались в турецком "Бешикташе", испанской "Сампдории" и итальянской "Роме". Однако полузащитник выбрал продолжить карьеру на родине.

В составе "Шальке" он провел три сезона.

В сезоне-2018/19 он сыграл в 13 матчах Бундеслиги на клубном уровне, оформив один гол.

Ранее "Карпаты" расторгли контракт с избившим игрока "молодежки" уругвайцем.