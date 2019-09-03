Де Йонг стал лучшим молодым игроком Нидерландов

В Амстердаме, Нидерланды прошла церемония награждения игроков национального чемпионата по итогам сезона-2018/19.

Бывший полузащитник амстердамского "Аякса" Френки де Йонг был награжден призом имени Йохана Кройфа . Этот трофей вручается лучшему молодому игроку по итогам сезона национального чемпионата.

Победителем этой номинации хавбек стал еще в мае.

1 июля Де Йонг официально стал игроком каталонской "Барселоны". Сине-гранатовые отдали за трансфер 22-летнего голландца €75 млн Йохан Кройф — известный футболист и тренер Нидерландов. Он является трехкратным обладателем Золотого мяча, также он трижды выигрывал Кубок европейских чемпионов в качестве игрока и один раз в качестве тренера. Кройф считается одним из лучших футболистов XX века.

Ранее сообщалось, что Де Лигт стал лучшим игроком чемпионата Нидерландов прошлого сезона.