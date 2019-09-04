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Определись пары 1/16 финала Кубка России по футболу 

News.ru + ещё 31 2 часа назад
Определись пары 1/16 финала Кубка России по футболу
Фото: РИА Новости
Лидер Российской премьер-лиги (РПЛ) «Краснодар» в 1/16 финала Кубка России по футболу сыграет с клубом Футбольной национальной лиги (ФНЛ) «Нижним Новгородом», а питерский «Зенит» встретится с «Енисеем» (Красноярск). Об этом стало известно в ходе жеребьёвки.
Кроме того, действующий обладатель Кубка «Локомотив» (Москва) начнёт защиту титула с калининградской «Балтикой», владикавказская «Алания» встретится с московским ЦСКА, «Торпедо» (Москва) поспорит с «Крыльями Советов» (Самара), ярославский «Шинник» с «Сочи», «Чайка» (село Песчанокопское Ростовской области) сыграет с «Уфой», «Томь» встретится с «Тамбовом».
Также за выход в 1/8 финала поспорят: «Камаз» (Набережные Челны) — «Спартак» (Москва), «СКА-Хабаровск» — «Ахмат» (Грозный), «Факел» (Воронеж) — «Арсенал» (Тула), «Чертаново» (Москва) — «Оренбург», «Мордовия» — «Ростов», «Луч» (Владивосток) — «Динамо» (Москва), «Черноморец» (Новороссийск) — «Урал», «Химки» — «Рубин» (Казань).
Матчи пройдут 25 и 26 сентября. Точные даты будут определены позднее.
Ранее президент Российской премьер-лиги (РПЛ) Сергей Прядкин заявил, что в розыгрыше Кубка России по футболу произойдут изменения, писал News.ru.
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Комментарии
Футбол , Сергей Прядкин , Спартак , Зенит , ФК "Урал" , Камаз , Локомотив , ЦСКА , Крылья Советов , Динамо , Торпедо
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