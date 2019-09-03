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Юрист оценил шансы Мамаева вернуться в футбол до зимы 

Газета.Ru + ещё 6 9 часов назад
Мамаеву предрекли зиму без футбола
Фото: РИА Новости
Юрист Михаил Прокопец заявил, что полузащитник "Краснодара" Павел Мамаев до зимы не сможет быть заявленным в один из клубов Российской премьер-лиги (РПЛ) в случае условно-досрочного освобождения.
Эксперт отметил, что игроку придется ждать зимнего трансферного окна из-за исключений в регламенте турнира.
"Если твой контракт был расторгнут во время окна, то ты можешь быть заявлен. Контракт Мамаева до сих пор не расторгнут, а окно закрылось вчера. Так что, к сожалению, до зимы Павел не сможет заявиться", — цитирует Прокопца Sport24.
8 мая Пресненский суд Москвы признал Мамаева, бывшего нападающего петербургского "Зенита" Александра Кокорина, его брата Кирилла и детского тренера Александра Протасовицкого виновными по делу о двух драках, которые произошли в центре столицы в октябре 2018 года. Братья Кокорины получили по полтора года лишения свобода, тогда как Мамаеву и Протасовицкому был назначен срок в виде года и пяти месяцев.
В настоящее время Кокорин и Мамаев отбывают заключение в колонии общего режима в Белгородской области.
Ранее сообщалось, что ФСИН обеспечит положительные характеристики Кокорину и Мамаеву для УДО.
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Футбол , Михаил Прокопец , Павел Мамаев , Александр Кокорин , Зенит , ФСИН
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