«Спартак» оштрафовали почти на полмиллиона

КДК РФС оштрафовал «Спартак» на 425 тысяч рублей по итогам матча РПЛ с «Зенитом»

По словам главы КДК Артура Григорьянца, которые передаёт ТАСС, «Спартак» оштрафован на 190 тыс. за использование и бросание болельщиками пиротехнических изделий, на 60 тыс. — за скандирование фанатами оскорбительных выражений, на 75 тыс. за размещение несогласованных баннеров и на 100 тыс. за баннеры оскорбительного содержания.

«Зенит» в свою очередь оштрафован на 50 тыс. за скандирование оскорбительных выражений, и на 90 тыс. за использование пиротехники.

Встреча, прошедшая в Москве, на «Открытие Арене» завершилась со счётом 1:0 в пользу гостей.