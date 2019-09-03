Экс-тренер «Арсенала» не решился «прыгнуть в костер»

Бывший главный тренер лондонского "Арсенала" Арсен Венгер рассказал о возможном возобновлении карьеры.

"Я отклонил несколько хороших предложений, потому что не чувствую себя готовым. Я понял, что погрузился в собственный мир, интересуясь только тренерской работой. Из-за этого я до сих пор и не решился снова прыгнуть в этот костер", — цитирует специалиста Goal.

Бывший тренер отметил, что уверен в своем возвращении к работе.

Венгер возглавлял "Арсенал" с 1996 по 2018 год. Под его руководством лондонская команда семь раз становилась чемпионом Английской премьер-лиги (АПЛ).

Ранее была объявлена символическая сборная четвертого тура АПЛ.