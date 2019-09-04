У Зобнина родилась дочь

Сборная России поздравила Романа Зобнина с рождением дочери

Поздравляем Романа Зобнина и его супругу Рамину с рождением дочери!

Желаем малышке быть такой же спортивной как папа и красивой как мама! Всей семье большого счастья и крепкого здоровья! pic.twitter.com/Q3bE6TiG1Y— Сборная России (@TeamRussia) September 3, 2019 Перед утренней тренировкой, которая началась в 11.00 в Новогорске, футболисты и тренерский штаб команды поздравили полузащитника Романа Зобнина с рождением дочери.

Напомним, тренерский штаб сборной России во главе со Станиславом Черчесовым вызвал в расположение национальной команды 26 футболистов для подготовки к играм. Позднее 4 сентября российская сборная отправится в Глазго, где 6 сентября сыграет с командой Шотландии на стадионе "Хэмпден Парк". Со сборной Казахстана россияне встретятся 9 сентября в Калининграде.