У Зобнина родилась дочь

Перед утренней тренировкой, которая началась в 11.00 в Новогорске, футболисты и тренерский штаб команды поздравили полузащитника Романа Зобнина с рождением дочери.
Поздравляем Романа Зобнина и его супругу Рамину с рождением дочери!
Желаем малышке быть такой же спортивной как папа и красивой как мама! Всей семье большого счастья и крепкого здоровья! pic.twitter.com/Q3bE6TiG1Y— Сборная России (@TeamRussia) September 3, 2019
Напомним, тренерский штаб сборной России во главе со Станиславом Черчесовым вызвал в расположение национальной команды 26 футболистов для подготовки к играм. Позднее 4 сентября российская сборная отправится в Глазго, где 6 сентября сыграет с командой Шотландии на стадионе "Хэмпден Парк". Со сборной Казахстана россияне встретятся 9 сентября в Калининграде.
Ранее сообщалось, что генеральный директор оргкомитета российской части турнира Алексей Сорокин заявил, что представители Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в рамках инспекционного визита обсудят с властями Санкт-Петербурга ход подготовки к чемпионату Европы 2020 года