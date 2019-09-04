Жирков свалил неудачи в АПЛ на семью

Защитник «Зенита» и сборной России Юрий Жирков назвал причины, помешавшие его удачному выступлению за лондонский «Челси». Об этом он рассказал в эфире программы «Футбол России».

«Если бы я приехал туда один, то было бы легче. А так — я с семьей, поэтому были сложности в бытовом плане. Наверное, это меня раздражало и, возможно, переносилось на поле», — рассказал футболист. Жирков также отметил, что не знал английского, из-за чего имел проблемы в повседневной жизни.

Футболист выступал за «Челси» с 2009 по 2011 год. В составе лондонской команды он провел 49 матчей во всех турнирах, в которых отметился одним забитым мячом. С 2016-го Жирков играет за «Зенит».