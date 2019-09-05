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Бывший муж Бузовой решил избавиться от роскошного дома 

Lenta.ru + ещё 1 1 час назад
Тарасов решил избавиться от роскошного дома
Фото: РИА Новости
Футболист Дмитрий Тарасов выставил на продажу особняк в Подмосковье. Коттедж расположен на территории элитного поселка на Калужском шоссе, в 5 километрах от МКАД. Описание объекта опубликовано в одном из Instagram-аккаунтов, посвященных недвижимости.
«Хотите собственное футбольное поле на территории поселка? А бассейн с мозаикой в виде футбольного мяча? Окунуться в атмосферу роскоши и комфорта? Тогда вам точно это понравится! Предлагаем вам дом Дмитрия Тарасова! Да, вы не ошиблись, именно, того самого футболиста и бывшего супруга Ольги Бузовой, кому так будет понятнее», — говорится в объявлении.
В особняке шесть спален, его общая площадь — 1 тысяча квадратных метров. Внутри выполнен эксклюзивный ремонт. На прилегающем участке (25 соток) построен второй дом, предназначенный гостям и прислуге. Также на территории есть гараж. Для жителей поселка, согласно описанию, оборудован частный пляж на расположенном поблизости озере. Поселок круглосуточно охраняется.
Автор описания предложил Instagram-пользователям самостоятельно оценить стоимость предложения, но никто не решился назвать возможную цену. Взамен один из них отметил, что «Ольга Бузова» — это товарный знак, и его использование в коммерческих целях, «чтобы продать эту халупу», запрещено.
Ранее в сентябре пользователи Instagram принялись насмехаться над Ольгой Бузовой после того, как Тарасов и его супруга Анастасия Костенко похвастались скорым прибавлением в семействе. Свои комментарии юзеры оставляли под последним постом артистки.
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Комментарии
Футбол , Анастасия Костенко , Дмитрий Тарасов
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