Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
30 августа

Российская Премьер-лига

1 из 1
Все матчи
Крылья Советов
Крылья Советов
0 0
Динамо М Динамо М
30 августа

Испанская Примера

2 из 2
Все матчи
Севилья
Севилья
1 1
Сельта Сельта
Атлетик Б
Атлетик Б
2 0
Реал Сосьедад Реал Сосьедад
30 августа

Бундеслига

1 из 1
Все матчи
Боруссия М
Боруссия М
1 3
РБ Лейпциг РБ Лейпциг
31 августа

Российская Премьер-лига

3 из 4
Все матчи
Уфа
Уфа
1 2
Оренбург Оренбург
Рубин
Рубин
0 3
Сочи Сочи
Локомотив М
Локомотив М
1 2
Ростов Ростов
31 августа

Английская Премьер-лига

3 из 8
Все матчи
Саутгемптон
Саутгемптон
1 1
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
Лестер Сити
Лестер Сити
3 1
Борнмут Борнмут
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл Юнайтед
1 1
Уотфорд Уотфорд
31 августа

Испанская Примера

3 из 4
Все матчи
Осасуна
Осасуна
2 2
Барселона Барселона
Леванте
Леванте
2 0
Вальядолид Вальядолид
Хетафе
Хетафе
1 1
Алавес Алавес
31 августа

Бундеслига

3 из 6
Все матчи
Вольфсбург
Вольфсбург
1 1
Падерборн 07 Падерборн 07
Фрайбург
Фрайбург
1 2
Кёльн Кёльн
Шальке-04
Шальке-04
3 0
Герта Герта
1 сентября

Российская Премьер-лига

3 из 3
Все матчи
Урал
Урал
2 4
Краснодар Краснодар
Арсенал
Арсенал
1 2
ЦСКА ЦСКА
Спартак М
Спартак М
0 1
Зенит Зенит
1 сентября

Английская Премьер-лига

2 из 2
Все матчи
Эвертон
Эвертон
3 2
Вулверхэмптон Вулверхэмптон
Арсенал
Арсенал
2 2
Тоттенхэм Хотспур Тоттенхэм Хотспур
1 сентября

Испанская Примера

3 из 4
Все матчи
Валенсия
Валенсия
2 0
Мальорка Мальорка
Эспаньол
Эспаньол
0 3
Гранада Гранада
Атлетико М
Атлетико М
3 2
Эйбар Эйбар
1 сентября

Бундеслига

2 из 2
Все матчи
Вердер
Вердер
3 2
Аугсбург Аугсбург
Айнтрахт Ф
Айнтрахт Ф
2 1
Фортуна Фортуна

ФИФА намерена открыть футбольную школу во Владивостоке 

Газета.Ru + ещё 19 5 часов назад
ФИФА откроет футбольную школу во Владивостоке
Фото: РИА Новости
Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино в ходе Восточного экономического форума, который проходит во Владивостоке, сообщил о цели открытия футбольной школы в городе. О данных планах он также сообщил президенту России Владимиру Путину.
"Я приехал во Владивосток, чтобы найти место для строительства футбольной школы. Это поразительный регион. Очень красивый. Футбол должен быть везде", — цитирует Инфантино ТАСС.
Планы главы ФИФА также подтвердил помощник президента России Игорь Левитин, который в свою очередь отметил, что переговоры с Международной федерацией футбола по данной ситуации уже начались.
"Будем осматривать места во Владивостоке. Обсудим и решим, где лучше открыть футбольную школу и как реализовать проект", — заявил Левитин.
Восточный экономический форум во Владивостоке завершится 6 сентября.
Лучшие моменты Премьер-лиги
Газета.Ru: последние новости
Игрок "Зенита" Круговой рассказал о своей зарплате Игрок "Зенита" Круговой рассказал о своей зарплате Лидеры Барселоны недовольны срывом трансфера Неймара Лидеры Барселоны недовольны срывом трансфера Неймара Алисон на примере Яшина объяснил сложность получения "Золотого мяча" Алисон на примере Яшина объяснил сложность получения "Золотого мяча"
Футбол , Прочее , Игорь Левитин , Джанни Инфантино , Владимир Путин , ИТАР-ТАСС
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Почему «Манчестер Юнайтед» провалился на старте АПЛ
Почему «Манчестер Юнайтед» провалился на старте АПЛ
НХЛ начнут показывать в России бесплатно
НХЛ начнут показывать в России бесплатно
Тони Фергюсон надеется, что Порье «вырубит» Хабиба
Тони Фергюсон надеется, что Порье «вырубит» Хабиба
Тарасов решил избавиться от роскошного дома
Тарасов решил избавиться от роскошного дома
Надаль вышел в полуфинал Открытого чемпионата США
Надаль вышел в полуфинал Открытого чемпионата США
Видео
Кокорин и Мамаев могут выйти досрочно
03:16
Кокорин и Мамаев могут выйти досрочно
Футбол
У Мамаева появились новые проблемы с законом
03:16
У Мамаева появились новые проблемы с законом
Футбол
Гимнастка РФ объяснила решение выступать за Грузию
01:01
Гимнастка РФ объяснила решение выступать за Грузию
Летние виды спорта Прочее
Однорукий боец удушил соперника в дебютном бою
00:45
Однорукий боец удушил соперника в дебютном бою
MMA
Переодевавшийся теннисист заворожил фанатку
00:21
Переодевавшийся теннисист заворожил фанатку
Теннис
«Ударили по голове и сбросили»: заявление подруги Кокорина
03:16
«Ударили по голове и сбросили»: заявление подруги Кокорина
Футбол Статьи
Заплатил за молчание о сексе: в чем Роналду признался суду
00:53
Заплатил за молчание о сексе: в чем Роналду признался суду
Футбол Статьи
Над Шараповой поиздевались после поражения
00:39
Над Шараповой поиздевались после поражения
Теннис
Российская спортсменка умерла в 25 лет
00:27
Российская спортсменка умерла в 25 лет
Легкая атлетика
Свидетель по делу Кокорина заявила о попытке убийства
03:16
Свидетель по делу Кокорина заявила о попытке убийства
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение