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Вратарь «Ливерпуля» вспомнил о Яшине 

Lenta.ru 1 час назад
Вратарь «Ливерпуля» вспомнил о Яшине
Фото: Carlton Myrie / Globallookpress.com
Голкипер «Ливерпуля» и сборной Бразилии Алисон Бекер невысоко оценил собственные шансы на завоевание «Золотого мяча». Об этом сообщает Marca.
«В истории были защитники, которые выигрывали "Золотой мяч". Им сложнее сделать это, чем нападающим, но возможно. А теперь вспомните, сколько голкиперов получали приз? Правильно, только Лев Яшин. Поэтому я вряд ли когда-то смогу претендовать на трофей», — рассказал футболист.
26-летний Бекер в прошлом сезоне выиграл вместе с «Ливерпулем» Лигу чемпионов, а в составе сборной Бразилии стал победителем Кубка Америки.
«Золотой мяч» — самая престижная индивидуальная награда в мировом футболе. Приз учрежден французским изданием France Football в 1956 году. В 1963-м награды удостоился голкипер «Динамо» и сборной СССР Лев Яшин. Ни до, ни после него вратари ни разу в истории не становились обладателями трофея.
Компания Rambler Group, в структуру которой входит онлайн-кинотеатр Okko, приобрела права на показ матчей английского чемпионата на ближайшие три сезона. Специально созданную видеоредакцию Okko Спорт возглавляет комментатор Владимир Стогниенко.
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Футбол , Владимир Стогниенко , Лев Яшин , Алисон Бекер , Динамо , Рамблер
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