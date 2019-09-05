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ФИФА назвала 55 лучших футболистов планеты 

Lenta.ru + ещё 9 3 часа назад
ФИФА назвала лучших футболистов планеты
Фото: globallookpress.com
Международная федерация футбола (ФИФА) и Международная федерация ассоциаций профессиональных футболистов (FIFPro) назвали имена кандидатов, претендующих на попадание в символическую сборную 2019 года. Об этом сообщается на сайте FIFPro.
Среди претендентов 55 фамилий. Впервые с 2009 года наибольшее представительство (21 человек) получили игроки из Английской премьер-лиги (АПЛ). Полностью список выглядит следующим образом:
Вратари: Алисон Бекер (Бразилия, «Ливерпуль»), Давид де Хеа (Испания, «Манчестер Юнайтед»), Эдерсон Мораес (Бразилия, «Манчестер Сити»), Ян Облак (Словения, «Атлетико»), Марк-Андре тер Штеген (Германия, «Барселона»).
Защитники: Жорди Альба (Испания, «Барселона»), Трент Александер-Арнольд (Англия, «Ливерпуль»), Дани Алвес (Бразилия, «Пари Сен-Жермен»/«Сан-Паулу»), Жоау Канселу (Португалия, «Ювентус»/«Манчестер Сити»), Даниэль Карвахаль (Испания, «Реал»), Джорджо Кьеллини (Италия, «Ювентус»), Вирджил ван Дейк (Нидерланды, «Ливерпуль»), Диего Годин (Уругвай, «Атлетико»/«Интер»), Йозуа Киммих (Германия, «Бавария»), Калиду Кулибали (Сенегал, «Наполи»), Эмерик Лапорт (Франция, «Манчестер Сити»), Маттейс де Лигт (Нидерланды, «Аякс»/«Ювентус»), Жерар Пике (Испания, «Барселона»), Серхио Рамос (Испания, «Реал»), Эндрю Робертсон (Шотландия, «Ливерпуль»), Алекс Сандро (Бразилия, «Ювентус»), Тьяго Силва (Бразилия, «Пари Сен-Жермен»), Рафаэль Варан (Франция, «Реал»), Марсело (Бразилия, «Реал»), Кайл Уолкер (Англия, «Манчестер Сити»).
Полузащитники: Серхио Бускетс (Испания, «Барселона»), Каземиро (Бразилия, «Реал»), Кевин де Брейне (Бельгия, «Манчестер Сити»), Кристиан Эриксен (Дания, «Тоттенхэм»), Френки де Йонг (Нидерланды, «Аякс»/«Барселона»), Эден Азар (Бельгия, «Челси»/«Реал»), Н'Голо Канте (Франция, «Челси»), Тони Кроос (Германия, «Реал»), Артур Рамос (Бразилия, «Барселона»), Лука Модрич (Хорватия, «Реал»), Поль Погба (Франция, «Манчестер Юнайтед»), Иван Ракитич (Хорватия, «Барселона»), Бернарду Силва (Португалия, «Манчестер Сити»), Душан Тадич (Сербия, «Аякс»), Артуро Видаль (Чили, «Барселона»).
Нападающие: Серхио Агуэро (Аргентина, «Манчестер Сити»), Карим Бензема (Франция, «Реал»), Роберто Фирмино (Бразилия, «Ливерпуль»), Антуан Гризманн (Франция, «Атлетико»/«Барселона»), Гарри Кейн (Англия, «Тоттенхэм»), Роберт Левандовски (Польша, «Бавария»), Садио Мане (Сенегал, «Ливерпуль»), Килиан Мбаппе (Франция, «Пари Сен-Жермен»), Лионель Месси (Аргентина, «Барселона»), Неймар (Бразилия, «Пари Сен-Жермен»), Криштиану Роналду (Португалия, «Ювентус»), Мохамед Салах (Египет, «Ливерпуль»), Сон Хын Мин (Южная Корея, «Тоттенхэм»), Рахим Стерлинг (Англия, «Манчестер Сити»), Луис Суарес (Уругвай, «Барселона»).
Состав символической сборной мира из 11 человек объявят 23 сентября в Милане.
Компания Rambler Group, в структуру которой входит онлайн-кинотеатр Okko, приобрела права на показ матчей английского чемпионата на ближайшие три сезона. Специально созданную видеоредакцию Okko Спорт возглавляет комментатор Владимир Стогниенко.
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Футбол , Премьер-лига , Иван Ракитич , Жерар Пике , Калиду Кулибали , Владимир Стогниенко , Роберт Левандовски , Роберто Фирмино , Антуан Гризманн , Мохамед Салах , Лука Модрич , Садио Мане , Рафаэль Варан , Рахим Стерлинг , Ян Облак , Эндрю Робертсон , Гарри Кейн , Артуро Видаль , Йозуа Киммих , Лионель Месси , Кристиан Эриксен , Диего Годин , Артур Рамос , Кайл Уолкер , Алисон Бекер , Луис Суарес , Жорди Альба , Эден Азар , Даниэль Карвахаль , Тони Кроос , Поль Погба , Криштиану Роналду , Карим Бензема , Душан Тадич , Алекс Сандро , Реал , Манчестер Юнайтед , Рамблер
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