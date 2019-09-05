ФИФА назвала лучших футболистов планеты

ФИФА назвала 55 лучших футболистов планеты

Международная федерация футбола (ФИФА) и Международная федерация ассоциаций профессиональных футболистов (FIFPro) назвали имена кандидатов, претендующих на попадание в символическую сборную 2019 года. Об этом сообщается на сайте FIFPro.

Среди претендентов 55 фамилий. Впервые с 2009 года наибольшее представительство (21 человек) получили игроки из Английской премьер-лиги (АПЛ). Полностью список выглядит следующим образом:

Состав символической сборной мира из 11 человек объявят 23 сентября в Милане.