Футболист клуба АПЛ укусил соперника во время матча

Защитник клуба четвертой английской лиги «Ньюпорт Каунти» Райан Иннисс укусил соперника во время матча против молодежной команды «Вест Хэма» (4:5). Об этом сообщает The Evening Standart.

За свой поступок игрок получил красную карточку и автоматическую дисквалификацию на три матча, однако дисциплинарный комитет Футбольной ассоциации Англии может увеличить срок отстранения Инниса.

«Мне предстоит разобраться в ситуации и понять, что случилось. Если информация об укусе подтвердится, ему не будет никаких оправданий, я не стану за него бороться», — заявил главный тренер «Ньюпорт Каунти» Майкл Флинн.

В составе «Ньюпорт Каунти» Иннис выступает на правах аренды. Права на 24-летнего игрока принадлежат «Кристал Пэлас», играющему в Английской премьер-лиге (АПЛ).

В июне 2014 года форвард сборной Уругвая Луис Суарес был дисквалифицирован на девять матчей национальной команды за укус итальянского защитника Джорджо Кьеллини во время матча группового этапа чемпионата мира в Бразилии. Также он был отстранен на четыре месяца от любой футбольной деятельности. Через три года уругваец, выступая за «Ливерпуль», укусил защитника «Челси» Бранислава Ивановича, за что получил десятиматчевую дисквалификацию.