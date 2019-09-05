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Футболист клуба АПЛ укусил соперника во время матча 

Lenta.ru + ещё 1 5 часов назад
Футболист клуба АПЛ укусил соперника во время матча
Фото: Lenta.ru
Защитник клуба четвертой английской лиги «Ньюпорт Каунти» Райан Иннисс укусил соперника во время матча против молодежной команды «Вест Хэма» (4:5). Об этом сообщает The Evening Standart.
За свой поступок игрок получил красную карточку и автоматическую дисквалификацию на три матча, однако дисциплинарный комитет Футбольной ассоциации Англии может увеличить срок отстранения Инниса.
«Мне предстоит разобраться в ситуации и понять, что случилось. Если информация об укусе подтвердится, ему не будет никаких оправданий, я не стану за него бороться», — заявил главный тренер «Ньюпорт Каунти» Майкл Флинн.
В составе «Ньюпорт Каунти» Иннис выступает на правах аренды. Права на 24-летнего игрока принадлежат «Кристал Пэлас», играющему в Английской премьер-лиге (АПЛ).
В июне 2014 года форвард сборной Уругвая Луис Суарес был дисквалифицирован на девять матчей национальной команды за укус итальянского защитника Джорджо Кьеллини во время матча группового этапа чемпионата мира в Бразилии. Также он был отстранен на четыре месяца от любой футбольной деятельности. Через три года уругваец, выступая за «Ливерпуль», укусил защитника «Челси» Бранислава Ивановича, за что получил десятиматчевую дисквалификацию.
Компания Rambler Group, в структуру которой входит онлайн-кинотеатр Okko, приобрела права на показ матчей английского чемпионата на ближайшие три сезона. Специально созданную видеоредакцию Okko Спорт возглавляет комментатор Владимир Стогниенко.
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Футбол , Владимир Стогниенко , Луис Суарес , Майкл Флинн , Рамблер
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