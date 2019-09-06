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Жена Мамаева прокомментировала его освобождение 

Рамблер + ещё 35 1 час назад
Жена Мамаева прокомментировала его освобождение
Фото: Instagram
Футболист Павел Мамаев, ранее осужденный за драку, выйдет на свободу в день своего рождения — 17 сентября. Об этом на своей странице в Instagram сообщила его жена Алана Мамаева.
Она добавила, что новость об УДО стала подарком на ее день рождения.
«У меня завтра др, и это лучший подарок для меня! А на Пашин день рождения (17.09) его ждёт путь домой», — написала она (орфография и пунктуация автора сохранены).
В прошлом году были опубликованы видео с потасовками, в которых участвовали Мамаев, Кокорин, его брат и их друзья в Москве. Футболисты стали фигурантами двух дел — о побоях и хулиганстве, их отправили в СИЗО.
Свою вину они признали частично. 8 мая суд приговорил Кокорина к одному году и шести месяцам колонии общего режима, Мамаев получил один год и пять месяцев лишения свободы. День, проведенный в СИЗО, засчитывается подсудимым за 1,5 дня в колонии общего режима. Благодаря этому и УДО фигурантов освободили раньше.
Выездной суд белгородской колонии 6 сентября принял решение освободить Кокорина, его брата и Мамаева. Один из адвокатов сообщил, что в отношении футболистов будут действовать ограничения, которые предусматривает УДО. В частности, они не смогут покинуть пределы России без особой необходимости.
Лучшие моменты Премьер-лиги
Комментарии1
Футбол , Павел Мамаев , ФСИН
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