В РФС рассказали, когда решат футбольную судьбу Мамаева 

Председатель палаты по разрешению споров Российского футбольного союза (РФС) Виктор Берёзов в интервью «Спорт-Экспрессу» рассказал, когда футбольные функционеры смогут рассмотреть вопрос расторжения контракта между Павлом Мамаевым, отбывающим наказание в колонии, и футбольным клубом «Краснодар». Оказалось, что сразу после освобождения заседание провести не удастся.
По данным издания, 6 сентября в исправительной колонии ИК-4 в Белгородской области, где сейчас находится Мамаев, пройдёт рассмотрение ходатайства спортсмена об условно-досрочном освобождении. Если комиссия примет положительное решение, то футболист может оказаться на свободе уже 17 сентября.
«Мы будем определяться с проведением заседания по делу Мамаева и «Краснодара» уже после того, как Павла отпустят по УДО, если это, конечно, произойдет», — заявил Березов.
По его словам, провести заседание на следующий день после освобождения не удастся из-за сложностей в организации.
«Нам сначала нужно уведомить стороны, собрать состав арбитров. У нас есть определенные сроки», — резюмировал Березов, подчеркнув, что обычно на организацию заседания палаты споров уходит 1-2 недели.