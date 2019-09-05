В РФС рассказали, когда решат футбольную судьбу Мамаева

По данным издания, 6 сентября в исправительной колонии ИК-4 в Белгородской области, где сейчас находится Мамаев, пройдёт рассмотрение ходатайства спортсмена об условно-досрочном освобождении. Если комиссия примет положительное решение, то футболист может оказаться на свободе уже 17 сентября.

«Мы будем определяться с проведением заседания по делу Мамаева и «Краснодара» уже после того, как Павла отпустят по УДО, если это, конечно, произойдет», — заявил Березов.

По его словам, провести заседание на следующий день после освобождения не удастся из-за сложностей в организации.