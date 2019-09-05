Вартапетов прокомментировал уход из «Спартака»

В заявлении, опубликованном в инстаграме, он поблагодарил красно-белых за все, с чем он столкнулся за время работы с командой.

"Спасибо, "Спартак"! Всего-то 11 лет, а кажется, будто половина жизни. Было много хорошего и немало плохого. На работу летел как на крыльях, впрягался во все дела не только как сотрудник, но и как преданный фанат. Но в последнее время перестал испытывать этот драйв, а ходить на работу только из-за денег — это не про меня.

Переезжаю в Армению! Определяющим в выборе нового места работы стала личность владельца ФК "Урарту", бывшего акционера "Спартака" Джевана Челоянца. Человек хорошо разбирается не только в бизнесе, но и в футболе, и в людях. К тому же Армения — родина моих предков, это самое комфортное для меня место на Земле. Планов и проектов много, но первое, что сделаю, — это объединение "Красно-белые армяне". Всех люблю, еще погоняем на выезда!" — написал Вартапетов.