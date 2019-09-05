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Вартапетов прокомментировал уход из «Спартака» 

Газета.Ru + ещё 2 42 минуты назад
Вартапетов прокомментировал уход из «Спартака»
Фото: РИА Новости
Бывший руководитель медицинского департамента московского "Спартака" Михаил Вартапетов прокомментировал уход из столичного клуба.
В заявлении, опубликованном в инстаграме, он поблагодарил красно-белых за все, с чем он столкнулся за время работы с командой.
"Спасибо, "Спартак"! Всего-то 11 лет, а кажется, будто половина жизни. Было много хорошего и немало плохого. На работу летел как на крыльях, впрягался во все дела не только как сотрудник, но и как преданный фанат. Но в последнее время перестал испытывать этот драйв, а ходить на работу только из-за денег — это не про меня.
Переезжаю в Армению! Определяющим в выборе нового места работы стала личность владельца ФК "Урарту", бывшего акционера "Спартака" Джевана Челоянца. Человек хорошо разбирается не только в бизнесе, но и в футболе, и в людях. К тому же Армения — родина моих предков, это самое комфортное для меня место на Земле. Планов и проектов много, но первое, что сделаю, — это объединение "Красно-белые армяне". Всех люблю, еще погоняем на выезда!" — написал Вартапетов.
Посмотреть эту публикацию в Instagram

Спасибо, «Спартак»! Всего-то 11 лет, а кажется, будто половина жизни. Было много хорошего и немало плохого. На работу летел как на крыльях, впрягался во все дела не только как сотрудник, но и как преданный фанат. Но в последнее время перестал испытывать этот драйв, а ходить на работу только из-за денег это не про меня. Переезжаю в Армению! Определяющим в моем выборе нового места работы стала личность владельца ФК «Урарту», бывшего акционера «Спартака» Джевана Челоянца. Человек хорошо разбирается не только в бизнесе, но и в футболе и в людях. К тому же Армения — родина моих предков, это самое комфортное для меня место на Земле. Планов и проектов много, но первое, что сделаю — это объединение «Красно-белые армяне». Всех люблю, ещё погоняем на выезда!✋️🤓🔴⚪️

Публикация от  Mikhail Vartapetov (@mvartapetov1)

Ранее экс-игрок "Спартака" Денис Глушаков извинился перед "Спартаком" за грязь.
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Комментарии
Футбол , Денис Глушаков , Михаил Вартапетов , Спартак
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