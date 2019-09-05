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Новичок ЦСКА Сантос назвал Акинфеева великолепным вратарем 

Газета.Ru 3 часа назад
Новичок ЦСКА оценил Акинфеева
Фото: РИА Новости
Новичок московского ЦСКА полузащитник Лукас Сантос рассказал о первой тренировке в составе армейцев, передает пресс-служба клуба.
По его словам, он давно ждал, когда начнет занятия со столичной командой.
"Я уже познакомился со всеми ребятами, главный тренер представил меня команде и несколькими шутками помог справиться с небольшим волнением. Я вообще считаю, что такие вещи помогают в работе.
В первом клубном интервью мы шутили, что в команде очень строгий капитан, он запросто может заставить кого-нибудь подстричься. Это было очень забавно. Вот познакомился с Игорем Акинфеевым лично, он поприветствовал меня на португальском и парой фраз помог освоиться в команде.
Я уже понял, что он — тактичный, дружелюбный человек, с отличным чувством юмора, а на тренировке увидел, какой это великолепный вратарь. И вообще, коллектив у нас замечательный, буду вливаться в команду дальше", — рассказал Сантос.
Ранее сообщалось, что Дмитрий Ефремов пропустит не меньше шести месяцев из-за травмы.
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