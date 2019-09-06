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Ювентус отказался продать футболиста Зениту 

Газета.Ru + ещё 1 3 часа назад
Ювентус отказался продать футболиста Зениту
Фото: Reuters
Защитник туринского Ювентуса Даниэле Ругани был близок к продолжению карьеры в России.
Как сообщает Calciomercato, Зенит урегулировал практически все условия перехода 25-летнего игрока. 30 августа представители российского клуба провели решающие переговоры со старой синьорой.
Однако полученная Джорджо Кьеллини травма привела к тому, что Ювентус пересмотрел свое решение продать Ругани.
Трудовое соглашение Ругани с Ювентусом рассчитано до лета 2023 года. Рыночная трансферная стоимость защитника оценивается в €22 млн Отметим, что в текущем сезоне Ругани не выходил на поле в матчах чемпионата Италии.
Ранее бывший полузащитник сборной России Александр Самедов поделился ожиданиями от матча национальной команды с Шотландией в рамках отборочного турнира чемпионата Европы-2020.
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