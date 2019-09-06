Ювентус отказался продать футболиста Зениту

Защитник туринского Ювентуса Даниэле Ругани был близок к продолжению карьеры в России.

Как сообщает Calciomercato, Зенит урегулировал практически все условия перехода 25-летнего игрока. 30 августа представители российского клуба провели решающие переговоры со старой синьорой.

Однако полученная Джорджо Кьеллини травма привела к тому, что Ювентус пересмотрел свое решение продать Ругани.

Трудовое соглашение Ругани с Ювентусом рассчитано до лета 2023 года. Рыночная трансферная стоимость защитника оценивается в €22 млн Отметим, что в текущем сезоне Ругани не выходил на поле в матчах чемпионата Италии.