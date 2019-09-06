«Манчестер Юнайтед» предложит Погба новый контракт 

Руководство «Манчестер Юнайтед» собирается предложить новое трудовое соглашение французскому полузащитнику Поля Погба, об этом информирует издание Evening Standard.
Напомним, что действующий контракт 26-летнего исполнителя с манкунианским грандом рассчитан до середины 2021 года. Во время прошедшего летнего трансферного окна Погба мог оказаться в мадридском «Реале», однако «королевский» клуб не смог договориться с «красными дьяволами» о переходе футболиста.
Погба начал свою профессиональную карьеру в «Манчестер Юнайтед» и вернулся в стан манкунианцев из туринского «Ювентуса» в 2016 году. Сумма трансфера составила 105 миллионов евро.
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