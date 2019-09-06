«Манчестер Юнайтед» предложит Погба новый контракт

Напомним, что действующий контракт 26-летнего исполнителя с манкунианским грандом рассчитан до середины 2021 года. Во время прошедшего летнего трансферного окна Погба мог оказаться в мадридском «Реале» , однако «королевский» клуб не смог договориться с «красными дьяволами» о переходе футболиста.

Погба начал свою профессиональную карьеру в «Манчестер Юнайтед» и вернулся в стан манкунианцев из туринского «Ювентуса» в 2016 году. Сумма трансфера составила 105 миллионов евро.