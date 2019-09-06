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Кокорин и Мамаев освобождены 

Рамблер + ещё 61 2 часа назад
Кокорин и Мамаев освобождены
Фото: ТАСС
Суд постановил досрочно освободить из колонии футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева, осужденных за участие в драках. Об этом со ссылкой на адвоката сообщает РИА Новости.
По данным издания, рассмотрение ходатайства об УДО прошло в выездном формате на территории ФКУ ИК-4 УФСИН по Белгородской области.
По информации «Газеты.ru», 8 мая Пресненский суд Москвы признал полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева, нападающего петербургского «Зенита» Александра Кокорина, его брата Кирилла и тренера Александра Протасовицкого виновными по делу о двух драках в Москве в октябре 2018 года. Братья Кокорины были приговорены судом к 1,5 годам лишения свободы, Мамаев и Протасовицкий к 1 году и 5 месяцам.
2 августа адвокаты Кокорина и Мамаева ходатайствовали об условно-досрочном освобождении своих клиентов.
Лучшие моменты Премьер-лиги
Футбол , Павел Мамаев , Александр Кокорин , Зенит , ФСИН , РИА Новости
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