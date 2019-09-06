Мать Кокориных поделилась эмоциями от освобождения сыновей

"Я уже знаю, что ребят отпустили. Спасибо большое всем! Наконец-то это все закончилось. У меня даже слов нет. Не знаю, что сказать. Такие эмоции. Будут ли эти десять дней самыми тяжелыми? Не знаю даже, правда. Все позади", — цитирует Кокорину Sport24.

Отмечается, что, узнав о решении суда, мать Кокориных расплакалась.

6 сентября в исправительной колонии N4 в Белгородской области Алексеевский районный суд удовлетворил ходатайства об условно-досрочном освобождении игроков. "Газета.Ru" ведет текстовую онлайн-трансляцию событий.

8 мая Пресненский суд Москвы признал полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева , Кокорина, его брата Кирилла и детского тренера Александра Протасовицкого виновными по делу о двух драках, которые произошли в центре столицы в октябре 2018 года. Братья Кокорины получили по полтора года лишения свобода, тогда как Мамаеву и Протасовицкому был назначен срок в виде года и пяти месяцев.

С июля 2019 года футболисты отбывают наказание в колонии общего режима в Белгородской области. Заключенные смогут выйти на свободу через десять дней после решения суда.