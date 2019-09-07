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Мамаев рассказал о своем будущем в «Краснодаре» 

Газета.Ru + ещё 51 2 часа назад
Мамаев рассказал о своем будущем в «Краснодаре»
Фото: РИА Новости
6 сентября суд Белгородской области принял решение об условно-досрочном освобождении футболиста Павла Мамаева. Спортсмен высказался о том, продолжит ли он играть в "Краснодаре", передает "Говорит Москва".
По словам полузащитника, в этом вопросе еще осталось слишком много необговоренных обстоятельств.
"У меня на данный момент действующий контракт, поэтому из "Краснодара" я ни с кем не контактировал, средства связи ограничены. Поэтому выйду — встретимся с руководством, будем дальше принимать какие-то решения: выслушаем, они выслушают меня, я выслушаю их, и примем какое-то решение", — заявил хавбек.
"Контракт с клубом до конца года. Это вообще небольшой срок, поэтому в любом случае надо будет принимать какое-то решение, которое устроит обе стороны", — добавил россиянин.
Стоит отметить, что этим летом "Краснодар" серьезно усилил свой состав, совершив приобретения на сумму около €35 млн Ранее сообщалось, что министр спорта России Павел Колобков высказался о шансах бывшего нападающего петербургского "Зенита" Александра Кокорина и полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева вернуться в футбол.
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Футбол , Павел Мамаев , Павел Колобков , Александр Кокорин , Зенит , Радиостанция "Говорит Москва"
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