От свистка до свистка. Суд освободил Кокорина и Мамаева

От свистка до свистка

6 сентября Алексеевский районный суд Белгородской области удовлетворил ходатайство футболистов Александра Кокорина Павла Мамаева об условно-досрочном освобождении. Спортсмены, находившиеся в заключении с октября прошлого года, через неделю должны оказаться на свободе. «Лента.ру» — о том, как разворачивалось дело.

За ЗОЖ

Кокорин и Мамаев были этапированы в колонию в начале июля. 2 августа они подали ходатайства об УДО. Тогда адвокаты говорили, что вероятнее всего им откажут в досрочном освобождении, ссылаясь на статистику подобных дел. За несколько дней до начала заседания жена Кокорина улетела отдыхать на море, родители и болельщики спортсменов также не собирались приезжать в Алексеевку — на скорый выход из тюрьмы никто не рассчитывал.

Однако за несколько дней до рассмотрения дела заместитель директора ФСИН России Валерий Максименко заявил, что Кокорин и Мамаев получат положительную характеристику для ходатайства об УДО. По его словам, футболисты хорошо зарекомендовали себя в колонии и пропагандировали здоровый образ жизни. В заслугу спортсменам ставилось проведение футбольного матча и положительное влияние на других заключенных.

В итоге суд вынес решение в их пользу. Потерпевшая сторона также не возражала против УДО. Футболисты должны покинуть колонию через 10 дней, когда решение суда вступит в законную силу, и если его никто не обжалует.

Ненадежные связки

Самый нашумевший сериал российского футбола начался в октябре 2018 года. Знаменитые Кокорин и Мамаев, за плечами которых годы выступлений в элите отечественного футбола, игры за сборную и пьяная вечеринка в Монако под бессмертную музыку Александрова, наконец-то получили по заслугам! Спортсмены уж больно разошлись, празднуя юбилей дружбы. Они учинили две драки в центре Москвы. Досталось шоферу телеведущей «Первого канала» и чиновнику Минпромторга . В общем, попали так попали.

Народ приветствовал торжество права над беспределом. Первый сезон этого криминального шоу про горе-футболистов, что называется, россиянам зашел. Но, как часто это бывает с сериалами, дело затянулось.

Многочисленные продления ареста потихоньку превращали Кокорина и Мамаева из зарвавшихся злодеев в своего рода жертв. Многомесячное нахождение спортсменов в «Бутырке» казалось вполне достаточным, чтобы проучить футболистов. Да и явить другим футболистам-миллионерам пример того, что их ждет. Правда, судя по истории с полузащитником «Спартака» Аязом Гулиевым, некоторым просто необходимо учиться именно на своих ошибках.

На карьерах Кокорина и Мамаева постепенно проступал крест. Форвард «Зенита» , пускай и пользовался поддержкой (на словах) клуба, но страдал от недостатка квалифицированной медицинской помощи. Игрока мучила травма колена. Адвокаты защиты как могли давили на эту мозоль, тщетно пытаясь повлиять на судью на очередном заседании, где ставился вопрос о мере пресечения.

От Мамаева же в клубе открестились почти сразу после истории с драками в центре Москвы. Владелец «Краснодара» Сергей Галицкий внезапно озаботился о том, каким примером может стать Павел для подрастающих футболистов академии клуба. По всей видимости, принципиальность Галицкого еще не отгрузили, когда Мамаев угодил в скандал с пьяной вечеринкой после вылета сборной с Евро-2016. Тогда бизнесмен ограничился штрафом игрока. Пускай, как утверждает Вячеслав Радимов, и кругленькой суммой.

Хотя трудовое законодательство мешало разорвать контракт с Мамаевым сразу, игроку явно дали понять — обратно в команде его не ждут.

В мае футболисты получили реальные сроки. Многим показалась слепота правосудия уж больно избирательной в тот момент. Игроки с октября находились за решеткой, в незавидных условиях СИЗО, где порядки куда жестче, чем в колонии. На лицах Кокорина и Мамаева выросли ухмылки — они явно не ждали ничего хорошего. Тюремную мантру из трех Н они явно взяли на вооружение.

С 1 июня Кокорин стал свободным агентом. Де-юре Мамаев все еще игрок «Краснодара», но его договор усиленно пытаются расторгнуть. А 14 июня портал Transfermarkt вероломно обнулил трансферную стоимость обоих футболистов. Понятно, что в данном случае речь идет исключительно об оценках, но так или иначе, акции игроков на трансферном рынке на сегодняшний день, мягко скажем, невысоки. Сегодня — они футбольный неликвид.

Основа сборной

Еще в «Бутырке» игроки пытались восполнить нехватку тренировок. Мамаев даже сыграл в футбол. Впервые за несколько месяцев в этой истории появилось хоть что-то спортивное. Кокорин из-за колена принять участие во встрече так и не смог. Зато Павел отметился голевой феерией. Анекдотичный матч даже транслировался по интернету. Это только добавило ситуации абсурда.

Удивительно, но переезд в колонию с точки зрения возвращения в футбол — благо для игроков. Здесь, в Белгородской колонии №4 им дозволялось больше времени проводить на открытом воздухе, было футбольное поле, где Кокорин и Мамаев тренировались в составе команды учреждения.

К осужденым приехали с государственного телевидения. Обритый Кокорин видимо стеснялся нового стиля и беседовал с репортершей в кепке. Оба игрока утверждают, что история многому их научила.

В репортаже колония выглядела образцовой. И, естественно, к знаменитостям там никакого снисхождения нет. Ели они ту же баланду, работали наравне с другими в швейном цеху. И, разумеется, никакого шампанского.

Благо, Кокорин оказывается, чалился неподалеку от родных Валуйков. Из этого же городка и в прошлом защитник «Торпедо» Андрей Колесников . Ныне 35-летний ветеран отечественного футбола добросовестно капитанит в белгородском Салюте. Находясь в неплохих отношениях в обоими игроками: с Кокориным он земляк, а с Мамаевым целый сезон играл в составе автозаводцев. Колесников, по всей видимости, был одним из инициаторов проведения товарищеского матча с командой колонии. Перед игрой он тепло побеседовал с Кокориным и Мамаевым, получил дружеский тычок от последнего.

Да и без Колесникова, связи в футбольном мире у Кокорина и Мамаева остаются. Оба игрока еще не ушли в тираж по спортивным меркам. Однако, их бывшие команды явно нашли кем их заменить. Краснодар на флажке трансферной кампании пополнился португальским плеймейкером Мануэлом Фернандешем. В Зените с атакой проблем пока не наблюдается. Тандем Артема Дзюбы и Сердара Азмуна выглядит более чем угрожающе.

Летний дозаявочный период в чемпионате России уже подошел к концу. Существовавшее ранее пункт о внесении свободных агентов в ростер при наличии одобрения лиги в нынешней редакции регламента РПЛ отсутствует (хотя спортивные юристы, в частности, Михаил Прокопец утверждают, что свободного агента все же можно заявить после закрытия трансферного окна). Исходя из этого вероятно, что возобновить карьеру, особенно Мамаев, сможет только зимой. Это, правда, не означает, что футболисты не смогут тренироваться с профессиональным клубом на птичьих правах.

В любом случае, еще несколько месяцев Кокорин и Мамаев не появятся на поле в официальном матче. А это еще один удар по карьере. Кому понадобятся эти футболисты этой зимой? Или им вновь придется набирать номер Колесникова уже с прицелом на выступления в Футбольной национальной лиге (ФНЛ)? К слову, возродившийся «Торпедо», ведомый Сергеем Игнашевичем (вновь старый приятель!) вполне охотно дает вторые шансы бывшим игрокам сборной.