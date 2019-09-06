Маркизио рад освобождению Кокорина из колонии 

Экс-игрок петербургского "Зенита" полузащитник Клаудио Маркизио высказался по поводу условно-досрочного освобождения осужденных по делу о двух драках в центре Москвы футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева, передает "Чемпионат.com".
По словам итальянца, он рад, что суд удовлетворил ходатайство его бывшего одноклубника Кокорина.
"Очень счастлив, что Кокорин свободен. Всегда говорил, что он очень талантливый игрок, даже итальянским журналистам. Если он сможет вернуться в футбол и помочь "Зениту", я буду очень рад", — заявил Маркизио.
Ранее юрист Михаил Прокопец уверен, что Кокорин может подписать контракт с клубом в колонии.