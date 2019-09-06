Маркизио рад освобождению Кокорина из колонии

По словам итальянца, он рад, что суд удовлетворил ходатайство его бывшего одноклубника Кокорина.

"Очень счастлив, что Кокорин свободен. Всегда говорил, что он очень талантливый игрок, даже итальянским журналистам. Если он сможет вернуться в футбол и помочь "Зениту", я буду очень рад", — заявил Маркизио.