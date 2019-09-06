Мамаев сделал подарок «Бутырке»

«Павел Мамаев регулярно посещал службы храма изолятора. Он соорудил вместе с сокамерником большой иконостас на 20 икон, который передал в дар СИЗО «Бутырка»», — пояснил защитник.

Он также отметил, что спортсмен был активным пользователем библиотеки следственного изолятора и «криминальной субкультуры не придерживался».

«Мамаев в СИЗО постоянно посещал спортзал, выступил одним из инициаторов, организаторов и активных участников спортивного мероприятия на территории изолятора», — подчеркнул адвокат.