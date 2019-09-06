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Мамаев сделал подарок «Бутырке» 

Рамблер + ещё 7 49 минут назад
Мамаев сделал подарок «Бутырке»
Фото: РИА Новости
Полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев, осужденный за драки в Москве, во время пребывания в «Бутырке» изготовил иконостас и подарил его СИЗО. Об этом заявил ТАСС адвокат футболиста Игорь Бушманов.
«Павел Мамаев регулярно посещал службы храма изолятора. Он соорудил вместе с сокамерником большой иконостас на 20 икон, который передал в дар СИЗО «Бутырка»», — пояснил защитник.
Он также отметил, что спортсмен был активным пользователем библиотеки следственного изолятора и «криминальной субкультуры не придерживался».
«Мамаев в СИЗО постоянно посещал спортзал, выступил одним из инициаторов, организаторов и активных участников спортивного мероприятия на территории изолятора», — подчеркнул адвокат.
8 мая суд приговорил Мамаева 1 году и 5 месяцам лишения свободы. Сегодня стало известно, что выездной суд принял решение освободить футболиста условно-досрочно. Жена Павла Мамаева Алана Мамаева написала в своем Instagram, что спортсмен должен выйти на свободу в день своего рождения — 17 сентября.
Лучшие моменты Премьер-лиги
Комментарии1
Футбол , Игорь Бушманов , Павел Мамаев , Алана Мамаева , ФСИН , ИТАР-ТАСС
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