Мамаев подарил «Бутырке» самодельный иконостас

Павел Мамаев изготовил в камере «Бутырки» иконостас и подарил его СИЗО

Полузащитник "Краснодара" Павел Мамаев , осужденный за две драки в центре Москвы, изготовил в столичном СИЗО "Бутырка" иконостас и передал его в дар изолятору. Об этом ТАСС сообщил в пятницу его адвокат Игорь Бушманов. "Павел Мамаев регулярно посещал службы храма изолятора. Он соорудил вместе с сокамерником в камере большой иконостас на 20 икон, который передал в дар СИЗО "Бутырка", — сказал защитник. По его словам, Мамаев также был активным пользователем библиотеки "Бутырки", "криминальной субкультуры не придерживался". "Мамаев в СИЗО постоянно посещал спортзал, выступил одним из инициаторов, организаторов и активных участников спортивного мероприятия на территории изолятора 14 февраля этого года (футбольный матч — прим. ТАСС), за что был поощрен благодарностью учреждения", — отметил адвокат.

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