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Павел Мамаев изготовил в камере «Бутырки» иконостас и подарил его СИЗО 

ТАСС + ещё 7 2 часа назад
Мамаев подарил «Бутырке» самодельный иконостас
Фото: ТАСС
Полузащитник "Краснодара" Павел Мамаев, осужденный за две драки в центре Москвы, изготовил в столичном СИЗО "Бутырка" иконостас и передал его в дар изолятору. Об этом ТАСС сообщил в пятницу его адвокат Игорь Бушманов.
"Павел Мамаев регулярно посещал службы храма изолятора. Он соорудил вместе с сокамерником в камере большой иконостас на 20 икон, который передал в дар СИЗО "Бутырка", — сказал защитник.
По его словам, Мамаев также был активным пользователем библиотеки "Бутырки", "криминальной субкультуры не придерживался".
"Мамаев в СИЗО постоянно посещал спортзал, выступил одним из инициаторов, организаторов и активных участников спортивного мероприятия на территории изолятора 14 февраля этого года (футбольный матч — прим. ТАСС), за что был поощрен благодарностью учреждения", — отметил адвокат.
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Футбол , Павел Мамаев , ФСИН , ИТАР-ТАСС
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