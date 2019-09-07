Черчесов оценил победу сборной России над Шотландией

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов прокомментировал прошедший матч с шотландской командой. Его слова на послематчевой пресс-конференции передает РИА Новости.

«Мы начали уж больно вальяжно. Втягивались в игру, а на таком уровне с первых секунд надо быть готовыми», — отметил тренер. Он добавил, что после пропущенного гола российская сборная начала играть так, как планировалось. «Рад победе, проявленному характеру, игрокам, которые вышли на замену и внесли свою лепту. Но дальше нас ждет следующий матч», — заключил Черчесов.

Сборная России по футболу победила команду Шотландии в выездном матче квалификационного раунда чемпионата Европы 2020 года. Встреча прошла вечером в пятницу, 6 сентября, в Глазго и завершилась со счетом 1:2.