Быстров рассказал о своём отношении к геям

Бывший полузащитник петербургского "Зенита" Владимир Быстров рассказал, как относится к лицам нетрадиционной сексуальной ориентации в интервью Наталье Кларк на ютуб-каналае "Быстров и Кларк".
В 2018 году произошел инцидент с участием футболиста. Его ударил по лицу неизвестный недалеко от одного из гей-клубов Санкт-Петербурга.
"К геям я ужасно отношусь, это ужас вообще. Как оказался у гей-клуба? Да просто пьяный был и перепутал двери. Даже не помню, что меня ударили. Я просто в интернете посмотрел потом. После он сказал, что был не прав.
Драк немного было в моей жизни, мне как-то везло в этих ситуациях. Видимо, скорость у меня хорошая, бегаю быстро. Это мне помогало", —рассказал экс-игрок сине-бело-голубых.
Ранее сообщалось, что освобожденный сегодня, 6 сентября экс-игрок "Зенита" Александр Кокорин может сыграть в ближайшем матче чемпионата России.