Быстров рассказал о своём отношении к геям

Экс-игрок «Зенита» Быстров: я ужасно отношусь к геям

В 2018 году произошел инцидент с участием футболиста. Его ударил по лицу неизвестный недалеко от одного из гей-клубов Санкт-Петербурга.

"К геям я ужасно отношусь, это ужас вообще. Как оказался у гей-клуба? Да просто пьяный был и перепутал двери. Даже не помню, что меня ударили. Я просто в интернете посмотрел потом. После он сказал, что был не прав.

Драк немного было в моей жизни, мне как-то везло в этих ситуациях. Видимо, скорость у меня хорошая, бегаю быстро. Это мне помогало", —рассказал экс-игрок сине-бело-голубых.