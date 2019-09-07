«Колено болеть перестало»: где будут играть Кокорин и Мамаев

Отголоски самого громкого происшествия в истории российского футбола постепенно затихают. Позади остались огромный общественный резонанс, десятки судебных заседаний и апелляций — футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев готовятся выйти на свободу.

В октябре 2018 года жизнь спортсменов в корне изменилась: тогда они, будучи в нетрезвом состоянии, вступили в конфликт с водителем ведущей Первого канала Виталием Соловчуком и чиновниками Денисом Паком и Сергеем Гайсиным.

В результате инцидента Кокорин и его младший брат Кирилл были осуждены на полтора года лишения свободы, а Мамаев и друг компании Александр Протасовицкий — на год и пять месяцев.

С начала июля футболисты находятся в исправительной колонии №4 Белгородской области, в которой полузащитнику «Краснодара» изначально предстояло сидеть до ноября, а бывшему нападающему «Зенита» — до декабря.

Однако 6 сентября на выездом заседании суда в колонии, где отбывают наказание Павел Мамаев и Александр Кокорин, было принято решение освободить опальных атлетов по УДО. Руководство колонии высказалось за досрочное освобождение футболистов; не против был и потерпевший чиновник Денис Пак, который простил своих обидчиков.

Таким образом, уже через дес