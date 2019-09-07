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Кокорин и Мамаев ответили Кадырову на приглашение в «Ахмат» 

РИА Новости 1 час назад
Кокорин и Мамаев ответили Кадырову на приглашение
Фото: РИА Новости
В интервью радиостанции "Говорит Москва" спортсмены поблагодарили Кадырова за поддержку. Кокорин отметил, что чеченский лидер стал одним из немногих, кто не побоялся за них вступиться.
"Поэтому в любом случае огромное спасибо за то, что на тот момент он сделал нам такое предложение. Но мы повторимся, наверное, что в любом случае мы отталкиваемся от наших клубов, как они скажут — так и сделаем", — заявил он.
По словам Мамаева, с приглашением вступить в команду ранее также выступил президент "Урала" Григорий Иванов.
Ранее Кадыров заявил, что история футболистов должна стать уроком для всех, а спортсменам нужно помочь вернуться к нормальной жизни после освобождения из колонии. По его мнению, осуждение со стороны общественности уже стало строгим наказанием для Кокорина и Мамаева, привыкших к славе и любви поклонников. При это чеченский лидер подчеркнул, что законность приговора под сомнение не ставит.
В октябре нападающий "Зенита" Кокорин, полузащитник "Краснодара" Мамаев, младший брат Кокорина Кирилл и футболист любительской лиги Александр Протасовицкий стали участниками двух потасовок в центре Москвы.
Сначала компания избила на улице водителя Виталия Соловчука. Следующий конфликт произошел в кафе, где футболисты избили чиновника из Минпромторга Дениса Пака и ударили по лицу гендиректора НАМИ Сергея Гайсина, который пытался их успокоить.
В мае Пресненский суд Москвы назначил Кокориным по полтора года колонии общего режима, Мамаеву и Протасовицкому — год и пять месяцев.
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Комментарии8
Футбол , Сергей Гайсин , Григорий Иванов , Александр Протасовицкий , Виталий Соловчук , Минпромторг , Зенит , ФСИН , Радиостанция "Говорит Москва"
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