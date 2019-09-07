Кокорин и Мамаев ответили Кадырову на приглашение в «Ахмат»

В интервью радиостанции "Говорит Москва" спортсмены поблагодарили Кадырова за поддержку. Кокорин отметил, что чеченский лидер стал одним из немногих, кто не побоялся за них вступиться.

"Поэтому в любом случае огромное спасибо за то, что на тот момент он сделал нам такое предложение. Но мы повторимся, наверное, что в любом случае мы отталкиваемся от наших клубов, как они скажут — так и сделаем", — заявил он.

По словам Мамаева, с приглашением вступить в команду ранее также выступил президент "Урала" Григорий Иванов

Ранее Кадыров заявил, что история футболистов должна стать уроком для всех, а спортсменам нужно помочь вернуться к нормальной жизни после освобождения из колонии. По его мнению, осуждение со стороны общественности уже стало строгим наказанием для Кокорина и Мамаева, привыкших к славе и любви поклонников. При это чеченский лидер подчеркнул, что законность приговора под сомнение не ставит.

В октябре нападающий "Зенита" Кокорин, полузащитник "Краснодара" Мамаев, младший брат Кокорина Кирилл и футболист любительской лиги Александр Протасовицкий стали участниками двух потасовок в центре Москвы.

Сначала компания избила на улице водителя Виталия Соловчука . Следующий конфликт произошел в кафе, где футболисты избили чиновника из Минпромторга Дениса Пака и ударили по лицу гендиректора НАМИ Сергея Гайсина , который пытался их успокоить.