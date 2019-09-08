Президент «Гремио» сравнил «Реал» и «Ливерпуль»

Президент футбольного клуба "Гремио" Ромилдо Болзан Жуниор высказался о возможной встречи его команды с "Ливерпулем", передает Teamtalk.

Бразильцы могут встретиться с англичанами в рамках Клубного кубка мира ФИФА.

"Фаворитом всегда считают европейскую команду. Но я уверен, что "Ливерпуль" пугает нас меньше, чем "Реал", с которым нам довелось играть", — заявил функционер.

"Для нас, "Фламенго", "Боки Хуниорс", "Ривер Плейта" "Ливерпуль" — это команда, которую можно обыграть. "Реал" же был "галактической" командой, полной звезд", — добавил менеджер.

Для того, чтобы встреча "Ливерпуля" и "Гремио" состоялась, "трехцветным" необходимо победить в текущем розыгрыше Кубка Либертадорес. На данный момент "мушкетеры" добрались до стадии полуфинала турнира.