Футболиста АПЛ избили из-за чужой девушки

Английский полузащитник лондонского «Челси» Дэнни Дринкуотер был избит шестью неизвестными тупым предметом в ночном клубе. Об этом сообщает The Sun.

Молодые люди атаковали 29-летнего футболиста, скандируя «Break his legs» («Сломай ему ноги», — пер. «Ленты.ру»). По свидетельствам очевидцев, конфликт завязался после того, как Дринкуотер начал приставать к девушке игрока «Скантроп Юнайтед» (команда третьего по силе дивизиона чемпионата Англии).

Травмы, полученные в результате нападения, вывели Дринкуотера из строя почти на месяц. Полицию на место происшествия не вызывали.

Нынешний сезон Английской премьер-лиги (АПЛ) Дринкуотер выступает за «Бернли» на правах аренды. В прошлом сезоне он провел лишь один матч в составе аристократов. В «Челси» хавбек перешел в сентябре 2017-го. До этого он выступал за «Лестер», в составе которого стал чемпионом страны.