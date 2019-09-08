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Полузащитника сборной Англии избили возле ночного клуба 

Рамблер + ещё 16 27 минут назад
Полузащитника сборной Англии избили возле ночного клуба
Фото: Reuters
Футболиста «Челси» и сборной Англии Дэнни Дринкуотера избили возле ночного клуба. Об инциденте сообщает The Sun.
Спортсмен развлекался в ночном заведении Манчестера, и в пьяном виде начал приставать к девушке другого футболиста.
Дринкуотер безапелляционно заявил, что «она пойдет ко мне домой» и полез в драку с молодым человеком. После этого охранники вывели его на улицу. Там на Дринкуотера напали шесть человек.
«Он скрючился на земле, а они снова и снова прыгали на его лодыжке и кричали «Ноги ему переломать»! Повсюду была кровь, и все это было отвратительно», — рассказал источник издания.
По его словам, напавшие знали, что Дринкуотер — звезда английской премьер-лиги и намеренно хотели повредить ему ноги.
В итоге футболисту разбили лицо, рассекли лоб и причинили серьезную травму голеностопа.
На прошлой неделе футбольный клуб «Бернли» заявил о том, что у игрока повреждена лодыжка. После этого выяснилось, что травму он получил в драке. По оценкам врачей, спортсмен не сможет играть четыре недели.
Это не первый инцидент с участием Дринкуотера и преследующего его зеленого змия. Весной нынешнего года футболиста задержали за вождение в нетрезвом виде. Он гулял на вечеринке и сел за руль внедорожника Range Rover. В итоге спортсмен врезался в другое авто. Участники аварии получили незначительные травмы.
Дринкуотер — полузащитник «Челси». Ему 29 лет. Сейчас на правах аренды он выступает за «Бернли». В 2016 году сыграл три матча за сборную Англии.
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Футбол , Премьер-лига
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