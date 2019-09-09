МЮ согласовал новый контракт с де Хеа

«Манчестер Юнайтед» согласовал новый контракт с де Хеа

"Манчестер Юнайтед" согласовал контракт с голкипером Давидом де Хеа, сообщает The Guardian.

По информации издания, зарплата футболиста составит € 17 млн в год. Отмечается, что сумма приблизительно равна зарплате полузащитника "красных дьяволов" Поля Погба

Действующее соглашение с де Хеа рассчитано до 2020 года. В нынешнем сезоне Английской премьер-лиги (АПЛ) вратарь принял участие в четырех матчах и пропустил четыре мяча.

Ранее сообщалось, что туринский "Ювентус" хочет бесплатно подписать де Хеа в летнее трансферное окно.