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СМИ: Месси рассматривает вариант переезда в MLS 

RT на русском + ещё 10 46 минут назад
Месси рассматривает вариант переезда в MLS
Фото: globallookpress.com
Нападающий и капитан испанской «Барселоны» Лионель Месси рассматривает возможность перехода в клуб североамериканской Высшей футбольной лиги (MLS) после окончания контракта с каталонским коллективом.
Как сообщает El Mundo Deportivo, такой вариант серьёзно рассматривается аргентинцем по окончании соглашения с сине-гранатовыми в 2021 году.
Месси является воспитанником «Барселоны». Вместе с каталонцами он 10 раз становился чемпионом Испании, а также четырежды выигрывал Лигу чемпионов.
Ранее сообщалось, что Месси имеет право разорвать контракт с «Барселоной» после каждого сезона.
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Футбол , Лионель Месси
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