СМИ: Месси рассматривает вариант переезда в MLS

Нападающий и капитан испанской «Барселоны» Лионель Месси рассматривает возможность перехода в клуб североамериканской Высшей футбольной лиги (MLS) после окончания контракта с каталонским коллективом.

Как сообщает El Mundo Deportivo, такой вариант серьёзно рассматривается аргентинцем по окончании соглашения с сине-гранатовыми в 2021 году.

Месси является воспитанником «Барселоны». Вместе с каталонцами он 10 раз становился чемпионом Испании, а также четырежды выигрывал Лигу чемпионов.

Ранее сообщалось, что Месси имеет право разорвать контракт с «Барселоной» после каждого сезона.