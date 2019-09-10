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Костылев: Дзюба хорош для захвата плацдарма у ворот соперника 

Газета.Ru + ещё 4 3 часа назад
«Дзюба был показушник»
Фото: РИА Новости
Бывший главный тренер московского ЦСКА Геннадий Костылев прокомментировал прошедший матч в рамках отборочного тура чемпионата Европы 2020 года, предает "Спорт день за днем".
Сборная Россия встретилась с командой Казахстана в Калининграде на одноименном стадионе. Госте уступили хозяевам со счетом 1:0. Автором победного гола стал защитник ЦСКА Марио Фернандес, забив мяч на 89-й минуте.
"Ничего удивительного. Казахстан сыграл строго в обороне, вторым номером. Наша беда, что начали матч в пол-оборота. Долго разыгрывали мяч и давали возможность сопернику вернуться в оборону. Играть стоя, даже с такой командой как Казахстан, много шансов забить не будет. Возили и возили. Совсем не использовали Артема Дзюбу.
Еще у нас беда: защитники не владеют первым пасом. У Дениса Черышева тоже ничего не получилось. Но он долго не играл. Наверное, потерял тонус.
Я Дзюбу давно знаю, еще когда он только пришел в дубль "Спартака". Данные великолепные. Рост хороший, но использовал его плохо. Еще был показушник. Не отдавал игре то, что мог. И вдруг ожил! Дзюба хорош для захвата плацдарма у ворот соперника, но кроме Юрия Жиркова никто не мог ему сделать хорошую передачу.
Сборной России перед Евро-2020 нужно усилить атаку! Вроде сегодня сохраняли мяч, но Александр Головин возил его туда-сюда.
Можно совместить на поле Чалова и Дзюбу? Смотря, какая будет тактика. Можно играть сдвоенным центром, а можно их расставить уступом: один впереди, а другой немного сзади", — заявил Костылев.
Ранее сборная России опубликовала победное фото из раздевалки.
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