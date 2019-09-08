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«Ростов» разгромил сборную Сирии в товарищеском матче 

Soccer News + ещё 17 4 часа назад
​«Ростов» разгромил сборную Сирии
Фото: Soccer News
"Ростов" в товарищеском матче добился разгромной победы над сборной Сирии со счетом 3:0. Встреча состоялась в Ростове-на-Дону на стадионе "Олимп-2".
Победу российскому клубу принесли дубль Арсения Логашова и гол Александра Саплинова.
Стоит отметить, что на девятой минуте был удален игрока "Ростова" Мацей Вилюш, но арбитр разрешил заменить, учитывая товарищеский статус поединка.
"Ростов" (Россия) — сборная Сирии — 3:0 (3:0)
Голы: Логашов, 14 — 1:0, Логашов, 27 — 2:0, Саплинов, 40 — 3:0.
"Ростов": Бабурин (Песьяков, 46), Козлов (Черкес, 35), Вилюш (Чернов, 11), Ведерников, Логашов, Маляров, Байрамян (Осинов, 68), Глебов (Безруков, 68), Саплинов, Долгов, Прошляков (Гогричиани, 80).
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