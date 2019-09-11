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Роналду заявил, что должен помогать сборной Португалии 

Газета.Ru + ещё 49 15 минут назад
«Я должен помогать сборной Португалии»
Фото: EPA
Сборная Португалии нанесла разгромное поражение команде Литвы в матче отборочного этапа чемпионата Европы 2020 года. Встреча, прошедшая в Вильнюсе, завершилась со счетом 5:1 в пользу гостей. В составе победителей покер оформил Криштиану Роналду.
Я хорошо провожу время, у команды тоже все хорошо. Я счастлив и наслаждаюсь этим моментом не потому, что забил голы, а из-за уровня, который мы демонстрируем в последние годы. Я должен продолжать помогать сборной. Самым сложным было одержать победу в Сербии. Сегодня важно было продолжить победную серию. Мы все ближе к Евро. У нас скоро две игры — одна дома, а другая в гостях. Я думаю, что будет достаточно, если мы выиграем один из этих матчей, — цитирует Роналду A Bola.
Благодаря этому португалец стал лучшим бомбардиром в истории отборочных турниров чемпионатов Европы, он забил 25 мячей. Прежний рекорд принадлежал бывшему форварду сборной Ирландии Робби Кину — 23 гола.
Ранее сообщалось, что Англия пропустила самый быстрый гол за 26 лет.
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Футбол , Криштиану Роналду
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