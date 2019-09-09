Дзюба рассказал о несостоявшемся переходе в английский клуб

"Я подписал контракт с компанией Жорже Мендеша. С его представителями. Зимой была конкретика. Так что прошлой зимой я мог уйти, как понимаю, в "Эвертон". Но я не хотел. Потому что зимой это бы неправильно было. Мы должны были стать чемпионами России", — цитирует Дзюбу Sport24.

В прошлом сезоне Дзюба в составе "Зенита" стал победителем Российской премьер-лиги (РПЛ).

Ранее сообщалось, что три клуба Английской премьер-лиги заинтересованы в приобретении Дзюбы.