Три клуба АПЛ заинтересовались Дзюбой

По информации источника, скауты трех команд присутствовали на матче сборной России против Шотландии и наблюдали за выступлением Дзюбы. Речь идет о «Кристал Пэлас», «Эвертоне» и «Вулверхэмптоне». Отмечается, что форвард оставил приятное впечатление.

6 сентября сборная России одержала победу над шотландцами в матче квалификационного раунда чемпионата Европы 2020 года. Встреча завершилась со счетом 2:1. Одним из голов отметился Дзюба.

30 мая сообщалось, что португальский агент Жорже Мендеш попытается организовать переход Дзюбы из «Зенита» в один из клубов АПЛ. Летом 2018-го нападающий подтвердил интерес из Англии. Речь шла о клубах из середины турнирной таблицы.