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Семин раскритиковал календарь РПЛ 

Газета.Ru + ещё 8 2 часа назад
Семин раскритиковал календарь РПЛ
Фото: РИА Новости
Главный тренер московского "Локомотива" Юрий Семин подверг критике календарь матчей в Российской премьер-лиге (РПЛ), сообщает "СЭ".
Самый титулованный тренер в российской истории считает, что клубы, представляющие Россию в еврокубках, заслуживают более простого расписания.
"У нас сейчас начнется сложнейший период. И считаю, что для "Локомотива", как для участника Лиги чемпионов, можно было бы сделать более щадящий календарь. Но в который раз этого не произошло. Мы за 14 дней должны провести пять матчей. Из них четыре выезда. Подготовка к этим играм будет сложнейшим испытанием для нас", — сказал Семин.
Ранее сообщалось, что в "Локомотиве" подписание бразильца Мурило назвали бизнес-проектом.
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Футбол , Премьер-лига , Юрий Семин , Локомотив
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