Семин раскритиковал календарь РПЛ 

Главный тренер московского "Локомотива" Юрий Семин подверг критике календарь матчей в Российской премьер-лиге (РПЛ), сообщает "СЭ".
Самый титулованный тренер в российской истории считает, что клубы, представляющие Россию в еврокубках, заслуживают более простого расписания.
"У нас сейчас начнется сложнейший период. И считаю, что для "Локомотива", как для участника Лиги чемпионов, можно было бы сделать более щадящий календарь. Но в который раз этого не произошло. Мы за 14 дней должны провести пять матчей. Из них четыре выезда. Подготовка к этим играм будет сложнейшим испытанием для нас", — сказал Семин.
Ранее сообщалось, что в "Локомотиве" подписание бразильца Мурило назвали бизнес-проектом.