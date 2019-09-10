Игрок забил два гола с углового удара, удивительный хет-трик в Англии

Есть на что посмотреть.

В третьем по значимости дивизионе Англии левый защитник «Уикон Уордерес» накануне творил чудеса. Джо Джейкобсон отметился хет-триком и вывел свою команду на первое место в таблице.

Сначала он забил шикарный гол со штрафного. Затем, на 35-й минуте, — прямой гол с углового, который сначала записали как автогол. Наконец, на 75-й минуте матча он снова положил прямым ударом с углового, закинув мяч вратарю за шиворот. «Уиком» выиграл этот матч со счётом 3:1.

Автор шедевров

Джо Джейкобсон — левый защитник. Он второй сезон подряд может стать лучшим бомбардиром команды. За весь прошлый сезон Джейкобсон наколотил семь голов, а уже за семь матчей нового сезона на его счету четыре мяча.

Официальный аккаунт команды в «Твиттере» даже опубликовал видео, демонстрируя, что такие мячи Джейкобсон забивает не первый раз и это точно не было счастливой случайностью.

Джейкобсон забрал счастливый мяч домой, ведь это его первый хет-трик в карьере.

Here it is!



One of the most incredible hat-tricks you’ll see. pic.twitter.com/N7jbaWsD9T— Wycombe Wanderers (@wwfcofficial) 9 сентября 2019 г. С этого ракурса гол смотрится ещё невероятнее.

«Матч был удивительным. До этого я не делал даже дубля. Эти удары с углового я тренировал неделю, но был очень плох, даже и близко не попадал. Возможно, партнёры по команде на меня злились — они бежали в штрафную, но не получали от меня паса», — сказал Джейкобсон.

Где мы такое уже видели?

Мохамед Салах в похожем стиле поразил ворота сборной Свазиленда в матче квалификации Кубка африканских наций, закрутив мяч в дальний угол ворот. Гол, конечно же, ничего не решал, ведь он был уже четвёртым для сборной Египта, но явно добавил матчу зрелищности.

Роналдиньо, выступая за «Фламенго», тоже забивал с углового. Ни вратарь, ни защитник не справились с кручёным ударом футболиста. Но даже этот шедевр не принёс его клубу победы, «Аваи» выиграл со счётом 3:2.

В России тоже были подобные случаи. Выступая за «Амкар», Никола Дринчич помог своей команде одержать победу над «Крыльями» сумасшедшим ударом, который решил исход той игры.

И всё же голы с углового являются редкостью. Джейкобсон же забил таких два и заслуженно остаётся лучшим бомбардиром лиги.